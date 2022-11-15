В Управлении автомобильной дороги «Кола» сменился руководитель

Возглавлявшего Упрдор «Кола» Михаила Овчинникова из Санкт-Петербурга заменил уроженец Карелии Дмитрий Джос, ранее работавший здесь главным инженером.

Глава федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Новиков назначил новым руководителем ФКУ Упрдор «Кола» с 17 ноября Дмитрия Джоса, ранее пять лет работавшего здесь главным инженером. Что касается прежнего руководителя Упрдор Кола Михаила Овчинникова из Санкт-Петербурга, возглавлявшего Управление пять лет, то, по неофициальной информации, он перешел на работу в дорожную отрасль города на Неве.

Мы позвонили Дмитрию Джосу и, поздравив его с ответственным назначением, спросили, сколько километров автодорог федерального значения в Карелии и Мурманской области находится в введении Упрдор Кола?

«Мы занимаемся организацией обслуживания почти 2 000 километров таких автодорог в Карелии и 530 километров в Мурманской области», — сообщил Дмитрий Джос.

Родившемуся в поселке Ладва-Ветка Прионежского района Дмитрию Владимировичу Джосу 42 года. Он — выпускник факультета промышленного и гражданского строительства петрозаводского госуниверситета. Достаточно хорошо знающие Дмитрия Джоса карельские дорожники в беседе с журналистом «Столицы на Онего» отозвались о нем как о грамотном специалисте и ответственном руководителе.