В Управлении труда и занятости Карелии рассказали о трудоустройстве инвалидов

Людям с инвалидностью могут предоставить подходящую вакансию или помощь на открытие собственного дела.

В базе вакансий органов службы занятости Карелии более 500 вакансий, подходящих для трудоустройства инвалидов. При этом люди с инвалидностью могут откликнуться и на другие вакансии, если условия труда подходят им по состоянию здоровья. Об этом в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказал замначальника республиканского Управления труда и занятости Юрий Борисов. Всего в республике сейчас открыто около 7 тысяч вакансий.

«В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы инвалиды сейчас являются достаточно серьезным кадровым резервом. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте привлекались в трудовую сферу», - отметил Юрий Борисов.

На 1 октября в регионе 3,5 тысячи инвалидов работают. Большинство из них трудятся в сферах образования, услуг, здравоохранения и обрабатывающей промышленности.

Трудоустройству инвалидов активно помогает государство. Так, с начала 2023 года в центры занятости обратились 695 жителей республики с инвалидностью, 310 из них уже получили работу. Еще одно направление господдержки – помощь на открытие собственного дела.

«Мы заинтересованы в оказании таких мер поддержки. Если гражданин безработный, он может получить у нас финансовую помощь на организацию собственного дела. При этом людям с инвалидностью размер этой помощи – максимальный, это 250 тысяч рублей», - заявил Юрий Борисов.

С начала года такую поддержку получили 18 жителей Карелии с инвалидностью, открывающих бизнес в сферах пассажирских перевозок, парикмахерских услуг, туризма, ремонта оборудования и зданий, звукозаписи и изготовления текстильных изделий.