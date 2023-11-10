В Петрозаводске усиленно борются с интенсивным снегопадом

Этой ночью на улицах города работало 23 единицы техники.

Как сообщили в паблике петрозаводской администрации, на открытой планерке в мэрии 13 ноября председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова рассказала о содержании дорог.

Она отметила, что снегопад в городе начался ночью, подрядная организация — Кондопожское ДРСУ — заблаговременно обработала городские улицы противогололедными материалами.



«Несмотря на то, что по нормативам оплужка дорог начинается после завершения снегопада, сегодня к этому виду работ подрядчик приступил сразу же. Ночью на улицах города работало 23 единицы техники. С утра их количество увеличилось до 46 единиц», — подчеркнула Юлия Мизинкова.



На данный момент в различных районах города на оплужке дорог и обработке противогололедными материалами работает 16 комбинированных дорожных машин. Кроме того, в расчистке проезжих частей задействовали пять фронтальных погрузчиков и три грейдера. Восемь тракторов чистят тротуары. Пять мобильных бригад занимаются уборкой остановок и подходов к пешеходным переходам.



В источнике добавили, что для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники ООО «Кондопожское ДРСУ». Следить за работой специализированных машин можно по ссылке.

Напомним, в Карелии на уборку дорог от снега вышло более 200 единиц техники.