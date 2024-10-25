В утреннем столкновении фуры, КамАЗа и двух легковушек одно авто выбросило с трассы на юге Карелии

Спасатели работали на месте дорожной аварии в Олонецком районе.

О массовой дорожной аварии сообщили в отряде противопожарной службы Олонецкого района.

ДТП произошло утром во вторник, 29 октября, 08.12 на 306 километре трассы «Кола» в Олонецком районе. Там столкнулись четыре автомобиля, один автомобиль съехал в кювет.

Как рассказали спасатели, после получения сообщения о дорожно-транспортном происшествии на место аварии выехал личный состав ПЧ-35 Олонца — 4 человека.

Пожарные осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор, смыли с дороги разлитое моторное масло, и организовали бесперебойный проезд автомашин.

В аварии никто не пострадал, отметили спасатели.