Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
В Великобритании из-за детского ожирения запретили рекламу фастфуда
05 января, 22:01 Общество
В Великобритании запретили рекламу фастфуда на телевидении до 21:00, а также ввели полный запрет такой рекламы в интернете.

фото: © Столица на Онего

Эти меры приняты в рамках борьбы с детским ожирением, следует из пресс-релиза Министерства здравоохранения страны, пишет «Ъ».

Ограничения распространяются на 13 категорий продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли. Хотя запрет официально вступил в силу в понедельник, рекламная индустрия добровольно придерживалась этих ограничений еще с октября, сообщает The Guardian.

В Великобритании вышли первые рождественские ролики, где вместо традиционных пудингов и сладостей демонстрируют фрукты и овощи. Вместе с тем под ограничения попали и некоторые продукты, прежде считавшиеся полезными — «сэндвичи любого вида», брецели и «все продукты, которые преимущественно продаются в отделе сухих завтраков».

В стране ждут, что новые правила позволят ежегодно сократить потребление детьми до 7,2 млрд калорий, снизить число детей с ожирением на 20 тысяч человек и со временем сэкономить около 2 млрд фунтов для системы здравоохранения. В ведомстве напомнили, что в начальной школе Англии 22,1% детей имеют избыточный вес или ожирение, а к окончанию учебы показатель возрастает до 35,8%.

Ранее сообщалось, что ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии.

