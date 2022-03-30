В Верховном суде Карелии подтвердили проблемы с доступом к сайтам местных судов

Сайты всех районных судов общей юрисдикции в Карелии сегодня оказались недоступны для пользователей, как и во многих других регионах России.

Не открываются интернет-сайты с доменом sudrf.ru

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Верховном суде.

«Мы знаем, что есть определенные проблемы. Работы ведутся», — пояснили в ведомстве.

На вопрос о причинах и сроках их устранения в Верховном суде Карелии ответить затруднились.