В Верховном суде Карелии подтвердили проблемы с доступом к сайтам местных судов

Сайты всех районных судов общей юрисдикции в Карелии сегодня оказались недоступны для пользователей, как и во многих других регионах России.
Не открываются интернет-сайты с доменом sudrf.ru
Об этом «Столице на Онего» сообщили в Верховном суде.
«Мы знаем, что есть определенные проблемы. Работы ведутся», — пояснили в ведомстве.
На вопрос о причинах и сроках их устранения в Верховном суде Карелии ответить затруднились.
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