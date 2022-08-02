В Водлозерском национальном парке Карелии создали музей современного искусства под открытым небом

Музей современного искусства под открытым небом «Остров искусств» создан при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе Национального парка «Водлозерский».

В Водлозерском национальном парке в предместье Куганаволока прямо сейчас создается новый культурный центр: «Остров искусств» — музей современного искусства под открытым небом. Уже 12 августа в 16.00 состоится открытие, где гости смогут увидеть созданные художниками арт-объекты.

Данный проект реализуется Карельским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в партнерстве с Национальным парком «Водлозерский» при поддержке Фонда президентских грантов.

Независимым жюри на конкурсной основе были отобраны работы художников, скульпторов, мастеров лэнд-арта:

• Соколова Дарья «Вечная весна» Великий Новгород,

• Скареднова Наталья «Дорожка» Омск,

• Зорина Виктория «Гербарий» Петрозаводск,

• Булганин Владислав «Конёк с сохой» Великий Новгород,

• Лебедев Алексей «Орлан» Санкт-Петербург,

• Моисеев Никита «Лес» Санкт-Петербург,

• Монахов Игорь «Стая» Петрозаводск.

Остров искусств будет отмечен, как значимая достопримечательность в маршрутах и путеводителях для туристов, приезжающих в Водлозерье. Музей под открытым небом будет открыт для посещения в любое время суток.