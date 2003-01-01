В Водлозерском парке нашли два новых гнезда краснокнижных орланов

Инспекторы природоохранной организации рассказали, как взрослые особи воспитывают своих птенцов и чем предпочитают питаться.

На берегу озера Келкозера и в районе деревни Колгостров Пудожского района инспекторы Водлозерского национального парка обнаружили два новых гнезда краснокнижных орланов, сообщили в группе природоохранной организации.

— Их тщательно замерили, сфотографировали со всех ракурсов и внесли в общую базу данных для дальнейшего наблюдения. Такие находки — всегда радостное событие, свидетельствующее о благополучии и росте популяции, — отметили там.

В ближайшее время птицам предстоит заняться воспитанием потомства, методы которого считаются весьма суровыми — в определённый момент родители перестают кормить своих птенцов, чтобы те, устав от голода, попытались взлететь. Преодолев первые трудности, юные особи начинают учиться самостоятельно добывать себе пищу.

— К слову, орланы — птицы ленивые, они с удовольствием питаются падалью, в том числе мертвой рыбой, отбирают пойманную скопами добычу, не гнушаются и оставленными рыбными потрохами, — добавили эксперты.