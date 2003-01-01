В Водлозерском парке рассказали, как боролись с лесными пожарами

Почти неделю пожарные и инспекторы боролись с пожарами на природоохранной территории.
В карельской части Водлозерского парка восемь государственных инспекторов вели непрерывную борьбу с огненной стихией, проявив невероятное мужество и профессионализм, рассказали в сообществе организации в ВК.
Инспекторы работали в экстремальных условиях, используя ранцевые огнетушители (РЛО) и ручные методы тушения. Для достижения очага пожара на болоте «Каменный мох» команде пришлось преодолеть 8 км по труднопроходимой местности – через леса и болота.
- Мы держали оборону почти неделю, – делится инспектор Игорь Рокотянский, снявший документальные кадры борьбы с огнем. – С севера нам помогал отряд авиалесоохраны, который предотвратил распространение пожара в Архангельскую область.
Эти кадры, снятые Игорем Рокотянским, напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
Напомним, с 11 августа в парке сняли запрет на посещение.