В Водлозерском парке впервые зарегистрирован ёж обыкновенный

Пока найден только один экземпляр. И он уже стал местной звездой.

В Национальном парке «Водлозерский» сообщили об интересной находке. Впервые на особо охраняемой природной территории документально подтверждено присутствие краснокнижного ежа обыкновенного.

Зверек был замечен в деревне Качнаволок. Нашел его пес Гром 2 июня на окраине деревни.

«Рано утром услышали, что собака лает на берегу в зарослях. Подошли, а там Громушка бегает активно и рычит. И лапой так его потихонечку подкатывает. Он же колючий, этот ёж. Грязный-грязный был: там торфяники», — рассказал местный житель Александр Рогаткин.

Ежика накормили червями, нафотографировали и отпустили, а сотрудники Водлозерского парка официально зафиксировали новый для территории вид. Находка подтверждает расширение ареала ежей. Появление видов, которые ранее обитали южнее, свидетельствует об изменениях климата, говорят в парке.

«Мы ожидали этого события последние три года. По данным коллег из Лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН, которые отслеживают распространение вида, самка ежа и 1 сеголеток были встречены в д. Водла в 2021 году. Это 21,5 км по прямой до границы парка. Мы прогнозировали появление ежей в Водлозерье уже в 2022 г., но долгожданных сведений о встречах не поступало. И вот, наконец, это произошло», — рассказала начальник отдела экологического мониторинга и сохранения историко-культурного наследия Елена Кулебякина.

Следующие ожидаемые гости ученых — тритоны, их появление на ООПТ может стать не менее значимым событием, говорит Елена.

Жителей просят сообщать о находках в отдел экологического мониторинга. Сотрудники парка напоминают, что не следует изымать диких животных и растения из естественной среды обитания или перемещать их. Если это уже произошло, то стоит вернуть их обратно в природу.

Фото и видео: Жукова Ирина