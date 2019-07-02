В водоемах Петрозаводска обнаружили опасные бактерии

Все отобранные в местах массового отдыха пробы воды не соответствовали нормам, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Отобрано 3 пробы воды: оз. Онежское (м. Пески и ул. Московская), р. Лососинка (наб. Гюллинга).

Все отобранные пробы воды не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация общих колиформных бактерий составила от 620 до 3000 КОЕ в 100 мл, при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ в 100 мл;

Информация о выявленных несоответствиях в пробах воды в местах массового отдыха у воды доведена до сведения администрации Петрозаводска.