В водоемах Петрозаводска обнаружили опасные бактерии

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Все отобранные в местах массового отдыха пробы воды не соответствовали нормам, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Отобрано 3 пробы воды: оз. Онежское (м. Пески и ул. Московская), р. Лососинка (наб. Гюллинга).
Все отобранные пробы воды не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация общих колиформных бактерий составила от 620 до 3000 КОЕ в 100 мл, при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ в 100 мл;
Информация о выявленных несоответствиях в пробах воды в местах массового отдыха у воды доведена до сведения администрации Петрозаводска.
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