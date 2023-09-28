В военкоматы Петербурга выстроились многочасовые очереди

Работодатели подают данные о сотрудниках, чтобы избежать штрафов.

Об очередях в военкоматы Петербурга рассказала «Фонтанка». На этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах Северной столицы.

«Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету. Это, вероятно, связано с тем, что 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, сильно ужесточающие санкции за нарушения в этой сфере. Размер штрафа вырос с пяти тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи», — говорится в новости агентства.



При этом, по словам участников очереди, военкоматы не справляются с нагрузкой.



C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию.



В прошлый раз очереди сотрудников отделов кадров в военкоматы выстраивались прошлой осенью — тогда предприятия торопились оформить бронь на сотрудников из-за частичной мобилизации.