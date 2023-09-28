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В военкоматы Петербурга выстроились многочасовые очереди

Новости. Общество
20:30, 29 Сентября 2023
фото: © читатель «Фонтанки»

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Работодатели подают данные о сотрудниках, чтобы избежать штрафов.

Об очередях в военкоматы Петербурга рассказала «Фонтанка». На этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах Северной столицы.

«Значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету. Это, вероятно, связано с тем, что 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, сильно ужесточающие санкции за нарушения в этой сфере. Размер штрафа вырос с пяти тысяч до 400–500 тысяч рублей в зависимости от статьи», — говорится в новости агентства.

При этом, по словам участников очереди, военкоматы не справляются с нагрузкой.

C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию.

В прошлый раз очереди сотрудников отделов кадров в военкоматы выстраивались прошлой осенью — тогда предприятия торопились оформить бронь на сотрудников из-за частичной мобилизации.

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