В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

Подозреваемый в убийстве задержан, названы возможные мотивы расправы над федеральным судьей Василием Ветлугиным.

14 августа в Камышине Волгоградской области было совершено жестокое убийство. Погибший — уроженец Карелии, федеральный судья Василия Ветлугина.

40-летнего мужчину нашли мертвым вечером у здания городского суда на улице Советской. Предварительно, судью расстреляли из карабина, после чего над его телом надругались.

— Тело Василия Ветлугина было найдено вечером на Советской улице с огнестрельным ранением, отрезанным половым органом и ножом в глазу, — пишет SHOT.

По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемый сам сдался полиции. Источники издания утверждают, что мотивом преступления стала ревность: мужчина якобы узнал о романе жены с судьей. Как сообщил РБК источник, предполагаемый убийца — бывший участник военной операции, который жил по соседству с судьей. Ему 47 лет, мужчина занимается коммерческой деятельностью. Среди мотивов также рассматривают месть за профессиональную деятельность — судья вел резонансные дела.

— Разгневанный мужчина подкараулил соперника недалеко от здания суда и несколько раз выстрелил в него из «Сайги»», — пишет SHOT.

Следком возбудил уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия. Расследование взял на контроль прокурор области.

Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Республике Карелия. В 2007 году он окончил Саратовскую государственную академию права. С 2007 по 2011 год работал следователем в УВД города Камышина и Камышинского района Волгоградской области. В 2011 году перешел на работу в Камышинский городской суд на должность помощника судьи. В июне 2013 года был назначен мировым судьей, в апреле 2019 года стал федеральным судьей.