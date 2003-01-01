В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя

С 1 марта в Вологодской области запретят продажу спиртных напитков в небольших магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

О новых ограничениях рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, с 1 марта в регионе запретят продажу спиртных напитков в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, с площадью торгового зала менее 200 квадратных метров.

Также запретят размещать алкоголь в прикассовой зоне, реализацию спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.

- Для тех, кто посчитает дальнейшее развитие бизнеса в таких условиях экономически нецелесообразным, предлагаем сменить профиль — открывать продовольственные магазины шаговой доступности. Оказываем меры поддержки, выдаем льготные займы, — добавил глава региона.

Ранее в Вологодской области уже были введены ограничения. Так, в будние дни алкоголь в магазинах области продают строго с 12 до 14 часов. В выходные и праздничные - с 8 до 23 часов.



Напомним, в Карелии также приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. Но он менее жесткий, чем у соседей. С 1 марта 2026 года продавать алкоголь в многоквартирных домах и рядом с ними можно будет только в магазинах площадью не менее 70 квадратных метров. Будет запрещена торговля алкоголем в подвалах, подземных и цокольных этажах жилых домов. Также под ограничения попадут магазины в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, если у них нет отдельного входа для погрузки товаров. По оценкам властей, новые правила затронут 114 торговых точек по всей Карелии, из которых 43 находятся в Петрозаводске.