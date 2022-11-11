В волонтёрский штаб #МЫВМЕСТЕ в Карелии поступило 107 заявок от семей мобилизованных

Из них 97 уже выполнено, 6 в процессе выполнения, ещё 4 семьи находятся под опекой добровольцев.

Для помощи мобилизованным гражданам и их семьям в Карелии с 29 сентября на базе Карельского регионального центра молодежи развернут региональный штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. На «горячую» линию принимаются обращения на оказание бытовой, психологической, юридической помощи, а также уход за домашними животными. После обработки заявки федеральным колл-центром заявка формируется и передается в региональный штаб.

На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 107 заявок, из них выполнено 97. В работе у добровольцев находится 6 заявок от семей мобилизованных, их них 4 семьи — под опекой у волонтёров. Так, семьям помогают отводить детей в детский сад, достраивать дом, выгуливать животных, заготавливать дрова на зиму и многое другое.

Кроме того, штабы по оказанию помощи созданы на базе многих государственных и муниципальных учреждений. Так, например, на базе педагогического колледжа создан штаб по оказанию бытовой помощи семьям военнослужащих. Именно туда поступила заявка от волонтерского отряда «Мосты добра» по оказанию помощи семье с двумя детьми: необходимо отводить двух маленьких детей в детский сад, так как мама болеет, а папа мобилизован. Волонтеры взяли эту семью под опеку, оказывают необходимую помощь.

— С мамой обговорили, что каждое утро я буду подходить к 7:50, забирать детей, отводить каждого ребенка в свою группу в детском садике и звонить ей, чтобы она не волновалась. Поэтому каждое мое утро начинается с раннего подъёма и езды на автобусе до замечательной семьи с двумя маленькими детьми. Я считаю, что в такой тяжёлой ситуации, когда забирают родного человека, нельзя оставлять людей без помощи. Для нас, волонтеров, это небольшая помощь, а для семьи — это очень важная задача, с которой они не всегда могут справиться в нынешней ситуации», — отмечает студентка педагогического колледжа и волонтёр отряда «Мосты добра» Александра Подгорная.

Руководитель регионального волонтерского центра «Мосты добра», преподаватель Петрозаводского государственного университета Анастасия Макеева помогает пожилой женщине, чей сын был мобилизован, выгуливать собаку. Каждый вечер волонтер берёт свою собаку и нового друга, черного боксёра Чуню, и совершает прогулку по улицам Петрозаводска.

Недавно волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ были в Чалне и помогли семье мобилизованного заготовить дрова на зиму. Активисты распилили и перевезли дрова во двор.

Напомним, в России работает единая «горячая» линия для всех субъектов страны по номеру 8 (800) 200-34-11.