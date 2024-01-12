В воскресенье станет известно, кто от Карелии будет сражаться на всероссийском турнире по хоккею

В Карелии проходит региональный этап всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига».

О региональном этапе российского турнира по хоккею рассказали в официальном паблике Суоярвского района.

Так, в субботу, 13 января, суоярвская «Аэлита» обыграла со счетом 5:3 петрозаводскую «Молнию» на

региональном этапе Всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига».



В воскресенье, 14 января, игры продолжатся — в 13.00 на хоккейном корте Суоярви состоится еще одна матчевая встреча.



«Ждем всех на игре! Ваша поддержка очень нужна нашей хоккейной команде!» — написали в сети власти Суоярвского района.