В воскресенье станет известно, кто от Карелии будет сражаться на всероссийском турнире по хоккею

В Карелии проходит региональный этап всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига».
О региональном этапе российского турнира по хоккею рассказали в официальном паблике Суоярвского района.
Так, в субботу, 13 января, суоярвская «Аэлита» обыграла со счетом 5:3 петрозаводскую «Молнию» на
региональном этапе Всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига».
В воскресенье, 14 января, игры продолжатся — в 13.00 на хоккейном корте Суоярви состоится еще одна матчевая встреча.
«Ждем всех на игре! Ваша поддержка очень нужна нашей хоккейной команде!» — написали в сети власти Суоярвского района.
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