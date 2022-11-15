В воскресенье температура воздуха в части Карелии упадет до -16°С

Специалисты Гидрометцентра Карелии представили прогноз погоды на воскресенье, 11 декабря.

В послежний день недели синоптики прогнозируют в Карелии облачную погоду, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах будет скользко.



Умеренный ветер будет дуть в восточных направлениях. Температура воздуха в течение суток ожидается от -7, -12°С, ночью местами похолодает до -16°С.



В Петрозаводске 11 декабря ожидается пасмурная погода. Выпадет небольшой снег, дороги обледенеют. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер.



Столбики термометров в течение суток покажут -9, -11°С. Атмосферное давление будет расти.