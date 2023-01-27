В воскресенье в Карелии немного потеплеет

Специалисты Гидрометцентра Карелии рассказали о погоде на 29 января.

В последний день недели, 29 января, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет снег: в большинстве случаев небольшой, в отдельных районах умеренный, а на юге сильный. Днем также возможны снегопады.



На дорогах ожидается гололедица. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, ночью - с сильными порывами. Термометры покажут ночью -2, -7°С, днем 0, -5°С.



В Петрозаводске спрогнозирована переменная облачность. Ночью ожидаются небольшой снег, слабая метель, днем - без существенных осадков.



На дорогах будет скользко. Подует умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха: ночью -3, -5°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет падать.