В воскресенье в Карелии похолодает до -18°С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 12 февраля.

В воскресенье, 12 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег.



На дорогах возможна гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Ожидается следующая мемпература воздуха: ночью -8, -13°С, местами до -18°С, днем -1, -6°С.



В Петрозаводске в конце недели синоптики прогнозируют пасмурную погоду, днем пройдет небольшой снег.



Будет дуть западный, юго-западный умеренный ветер. Днем столбики термометров покажут -3, -5°С, ночью -9, -11°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться.