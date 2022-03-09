В воскресенье в Карелии потеплеет до +12 градусов

Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление в Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 20 марта на территории республики ожидается переменная облачность.

Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы ветра до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3ºС, местами до -5ºС.

Днем +7…+12ºС, у водоемов +2…+7ºС.