В воскресенье в Карелии потеплеет до +12 градусов

Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление в Карелии.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 20 марта на территории республики ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы ветра до 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью -2…+3ºС, местами до -5ºС.
Днем +7…+12ºС, у водоемов +2…+7ºС.
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