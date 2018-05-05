В воскресенье в Карелии потеплеет до плюс 17 градусов

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В карельской столице и районах 6 мая ожидается потепление, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, западный; днем западный, юго-западный умеренный.
Температура ночью +1, +3; днем +14, +16.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, западный; днем западный, юго-западный умеренный.
Температура ночью +4, -1, местами до -4; днем +12, +17, у водоемов +6,+11.
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