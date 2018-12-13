В воскресенье в Петрозавосдке можно сдать накопленные пластиковые бутылки

К природоохранному эксперименту, который начался 15 ноября, присоединились более восьмидесяти горожан, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Изменился один из адресов, по которым жителям города, зарегистрировавшимся для участия в экологическом мероприятии, нужно сдать накопленную полиэтиленовую тару.

В течение месяца они собирали ненужные полиэтиленовые бутылки, складывая их в отдельные мешки. Цель акции -–определить приблизительный среднемесячный объем образующихся в городе пластиковых отходов.

С 13 до 15 часов накопленные за месяц ПЭТ-бутылки необходимо сдать в один из трех приемных пунктов по адресам: улица Андропова, 2/24 (двор Министерства природных ресурсов и экологии Карелии), территория у входа в Администрацию Петрозаводска на проспекте Ленина, 2, двор университетского Института горных лесных и строительных наук (проспект Ленина, 29).