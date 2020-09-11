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В воскресенье жителей Карелии ждет ветреная и дождливая погода

Новости. Погода
17:00, 12 Сентября 2020
фото: pixabay.com
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О погоде на 13 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно. Пройдет дождь.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем – западный порывистый.

Ночью будет +8, +10 градусов, днем потеплеет до +14.

В Карелии также будет облачно. Ожидаются дожди по центральным и северным районам, местами сильные.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем – западный, северо-западный порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +15 градусов.

 

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