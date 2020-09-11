В воскресенье жителей Карелии ждет ветреная и дождливая погода

О погоде на 13 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно. Пройдет дождь.



Ветер ночью юго-западный, южный, днем – западный порывистый.

Ночью будет +8, +10 градусов, днем потеплеет до +14.



В Карелии также будет облачно. Ожидаются дожди по центральным и северным районам, местами сильные.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем – западный, северо-западный порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +15 градусов.