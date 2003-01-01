В восьми карельских районах возможны отключения света

Реклама на сайте
Сегодня 08:00 Общество
Поделиться

С 15 по 21 сентября в нескольких районах Карелии возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ на линиях электропередачи.

фото: © АО «Прионежская сетевая компания»

АО «Прионежская сетевая компания» продолжает ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях в районах Карелии. С 15 по 21 сентября возможны временные отключения электроэнергии в нескольких муниципальных районах республики.

Отключения связаны с плановыми ремонтами и согласованы с местными властями. Энергетики приносят извинения за возможные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 15 по 21 сентября возможны:

Кемский муниципальный район:

- 15 и 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Вей-Луда, 2-й Пятилетки, Ручьевая, Болотная, Школьная, Сенная, Набережная, Заречная, Первомайская.

- 16 и 19 сентября с 14.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 5),улица Каменева (дома 8,10).

- 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1,2,5,4-А,10,12), Береговая (дома 1,3,4,5,6,7,9,12).

- 18 сентября с 10.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 16 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Энтузиастов.

- 17 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Пролетарская.

- 17 сентября с 9.00 до 16.00. Окрестности деревни Уссуна: СОТ «Медик».

- 18 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

- 18 сентября с 9.00 до 17.00. Местечко Лучевое-1: дачные кооперативы «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Елочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский», жилой комплекс «Карельская деревня», СНТ «Родник», ООО «Тапиола», АОЗТ «Эдем-тур», база отдыха «Авиаретро».

Лоухский муниципальный район:

- 18 сентября с 10.00 до 13.00 и 19 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Сосновый (частично).

- 19 сентября с 13.00 до 18.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Поселок, Новый Софпорог, Пяозерский, Тунгозеро.

Муезерский муниципальный район:

- 15 сентября с 9.00 до 11.00 и 19 сентября с 16.00 до 19.00. Поселок Волома.

- 16 сентября с 16.00 до 19.00. Поселок Суккозеро.

Сегежский муниципальный округ:

- 16 и 19 сентября с 8.30 до 10.00. Деревня Вожмогора.

- 15 сентября с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица 8 Марта, (дома 2,2-А).

- 17 сентября с 14.00 до 16.00. Поселок Черный Порог.

- 18 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: улицы Советская, Спортивная, Стахановская, Комсомольская.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- С 15 по 18 сентября с 8.30 до 18.00. Город Олонец: улицы Сортавальская, Онежская, Молодежная, Ягодная, Загородная; деревня Рыпушкалица: улицы Луговая, Садовая, Школьная; деревня Татчелица: улица Светлая.

- 16 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улица Школьная (дома 30-А,33).

- 18 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная (дома 23-А, 23-Б, 23-В), Студитова.

- 19 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: переулок Кирпичный.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 15 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална (частично); местечко Урозеро; железнодорожная станция Падозеро; местечко Падозеро: 33 км и 28 км; деревня Виданы.

- 16 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично).

Прионежский муниципальный район:

- С 15 по 19 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Ветеран».

- 15 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично); окрестности деревни Бесовец: ПМУСП «Мемориал»; местечко Порожки; местечко Сургуба; местечко Порожки; деревня Намоево; урочище Ринда: СНТ «Резерв», СОТ «Надежда».

- 16 сентября с 10.00 до 13.00. Окрестности деревни Царевичи: «Экоотель», база отдыха Национального банка; окрестности деревни Косалма: ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель», вышки сотовой связи «Теле-2», ПАО «МТС».

-17 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская.

-18 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.

-19 сентября с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Деревянка: улицы Лесная, Деповская (частично), Зеленая, Комсомольская, Свободы, Хвойная, Переулок Лесной.

Напомним, ранее мы рассказывали, что несколько районов Петрозаводска остались без света.

