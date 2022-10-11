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В восьми регионах СЗФО внедрили цифровые сервисы здравоохранения от Сбера 

Новости. Общество
12:04, 25 Октября 2022
фото: © Konstantin Aksenov / Shutterstock

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Сбер и партнёры банка создают цифровые решения в сфере здравоохранения, их востребованность на Северо-Западе растёт. С начала 2022 года уже в восьми регионах СЗФО заработали такие сервисы индустрии здоровья Сбера, как дистанционный мониторинг здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, консультации врачей телемедицины, онлайн-консультирование пациентов, электронный рецепт. Развивается голосовое заполнение медицинских протоколов и внедрение сервисов с применением искусственного интеллекта.

В 2022 году цифровизация здравоохранения переходит на новый уровень. В большинстве регионов Северо-Запада власти и главы медицинских учреждений предпринимают системные шаги для повышения качества и доступности медицинских услуг и проактивного мониторинга здоровья граждан. Платформы, программы и сервисы на базе цифровых технологий, которые создаёт Сбер и компании-партнеры, открывают новые возможности для медучреждений, врачей, пациентов и для отрасли в целомРазвитие цифровых сервисов для здравоохранения осуществляется в тесном сотрудничестве с врачами и клиниками-партнёрами, от которых разработчики получают обратную связь и совершенствуют алгоритмы.

Одной из самых востребованных разработок стал мониторинг показателей здоровья пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и подтвержденной коронавирусной инфекцией. Сервис разработан компанией СберЗдоровье и позволяет врачам удалённо наблюдать за динамикой показателей нескольких тысяч пациентов из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Новгорода и Коми при помощи «умных» устройств или речевого ассистента. В голосовом роботе, разработанном партнером Сбера — группой компаний ЦРТ, используются адаптированные модели распознавания речи, что позволяет вести комфортный диалог на естественном языке при «общении» с пациентами.

Компания СберМедИИ масштабирует в Санкт-Петербурге проект по раннему выявлению онкологии. В медучреждениях региона будет проводиться ретроспективный анализ исследований КТ лёгких, собранных в период пандемии Covid-19. Он позволит выявить ранние признаки рака и своевременно начать лечение, увеличивая шансы на положительный исход для пациента и длительную ремиссию. В «Тихвинской межрайонной больнице им. А. Ф. Калмыкова» Ленинградской области пилотируется платформа Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), на которой собрано более 50 решений на базе искусственного интеллекта от СберМедИИ и компаний-партнёров. В Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской и Мурманской областях для проведения диспансеризации и массового скрининга населения, в том числе проживающего в труднодоступных районах, врачи используют аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики — «Цифровой ФАП» и MDDC Cardio. Комплексы представляют собой компактные кейсы с оборудованием, подключенным к интернету и сервисам искусственного интеллекта. Уже сегодня проведены сотни исследований, благодаря которым врачи смогли на месте принять решение по дальнейшей маршрутизации пациентов и начать оперативное лечение.

Группа компаний ЦРТ ― партнер Сбера, также разрабатывает решения для цифровизации здравоохранения. Voice2Med ― продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Решение уже внедрено в нескольких медучреждений Санкт-Петербурга, во многих городах Северо-Запада проходят тестовые испытания. Во всех проектах врачи подтверждают экономию более 20% времени на заполнении протоколов. Кроме того, развивается виртуальный ассистент «Службы 122». Диалоговый виртуальный ассистент может автоматизировать обслуживание обращений жителей на Единую региональную информационно-справочную службу 122: помогает вызвать врача, получить результаты лабораторных исследований, получить обратную связь о качестве оказанных услуг и др. Решение повышает доступность медпомощи и скорость обработки обращений, оптимизирует бюджет на содержание контактного центра. Голосовые роботы могут применяться и в частных медучреждениях: в одном из проектов, только за первые три недели виртуальный ассистент, разработанный ЦРТ, помог четверти пациентам отменить прием или скорректировать дату и время визита, а на свободное место записать новых пациентов. За шесть месяцев удалось сократить неявки на прием на 15%. В итоге финансовые потери клиники снизились, лояльность пациентов увеличилась.

В СЗФО также работает СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших интернет-аптек России. Сейчас в федеральном округе работают 10 аптек-хабов для сбора и обработки интернет-заказов, а также более 1000 пунктов самовывоза, включая партнёрские аптеки и аптеки в офисах Сбера. Аптечная сеть работает в восьми регионах Северо-Запада. Клиенты сделали в сервисе уже более 3 млн заказов, включая заказы с курьерской доставкой и с получением в пунктах самовывоза.

Источник: ПАО Сбербанк

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