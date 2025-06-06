В вотчине Деда Мороза у яков Добрыни и Настеньки родился теленок

В Великом Устюге родился теленок яка.

В зоосаде Деда Мороза (филиал Московского зоопарка) произошло радостное событие — у пары домашних яков Добрыни и Настеньки родился теленок. Об этом нашим коллегам из РИА Новости сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Специалисты сразу осмотрели новорожденного и подтвердили, что он здоров и чувствует себя хорошо. Маленький як уже активно исследует мир.

Добрыню и Настеньку назвали заботливыми и внимательными родителями. Они не отходят от малыша и помогают ему адаптироваться. Сотрудники зоосада обеспечивают семье комфортные условия и полноценное питание.

Теленок оказался крепким и полным энергии. Сейчас он самостоятельно питается материнским молоком. Настенька проявляет все родительские инстинкты, не отходит от своего малыша и охраняет его от любых опасностей, — добавила Акулова.