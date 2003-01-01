«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

В МВД Карелии рассказали, почему затянулось предварительное следствие.

В МВД Карелии вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, выбросившего котёнка с балкона пятого этажа в Петрозаводске, сообщила «Столице на Онего» начальник пресс-службы ведомства Ксения Петкун.

— В рамках проверки была назначена экспертиза трупа животного, и она ещё не готова. Сейчас мы ждём результатов экспертизы, которые станут известны примерно в конце сентября, и уже по ним будем принимать дальнейшие решения, — объяснила она.

Напомним, жители улицы Коммунистов, ставшие очевидцами убийства котёнка, ещё 9 августа передали тело животного в Республиканский центр ветеринарии и консультирования. Первоначально специалисты назначили экспертизу на 11 августа, затем вновь перенесли её на 1 сентября. В учреждении отказались комментировать причины задержки проведения процедуры, сейчас мы ожидаем ответ на письменный запрос.

Ранее стало известно, что 9 августа житель дома № 31 по улице Коммунистов выбросил с балкона пятого этажа маленького котёнка. Упав с высоты, животное погибло. В этот же день свидетели происшествия написали заявление в полицию.

Как нам рассказала директор благотворительной организации «Добродел» Юлия Высоких, сообщество зоозащитников будет требовать наказания подозреваемого, который, напротив, вину не признаёт.