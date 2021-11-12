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В выходные автоинспекторы в Карелии будут работать в усиленном режиме

Новости. Общество
08:29, 18 Декабря 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

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В Карелии большинство дорожных происшествий с наиболее тяжкими последствиями происходит на федеральных дорогах.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, за 11 месяцев в 197 ДТП погибли 58 человек и 280 были травмированы. В сравнении с прошлым годом число аварий на федеральных дорогах увеличилось на 21 %, при этом смертность возросла почти вдвое.

В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме, уделяя особое внимание проверкам водителей на трезвость, проконтролируют соблюдение скоростного режима, безопасность пассажирских перевозок, выполнения правил при перевозке детей.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям неукоснительно соблюдать установленные Правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков и разметки. Одной из основных причин ДТП является неправильный выбор скорости, что на зимней дороге зачастую приводит к неуправляемому заносу автомобиля и, в результате, к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, водитель лесовоза попал в больницу после ДТП с камневозом на подъезде к Петрозаводску.

 

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