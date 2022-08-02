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В выходные будут звонить во все колокола на заповедном острове в Карелии

Новости. Общество
18:20, 16 Августа 2022
фото: © Игорь Георгиевский / Музей «Кижи»

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С 19 по 20 августа на острове Кижи пройдет фестиваль «Кижский благовест».

В дни фестиваля, с 19 по 20 августа, звонари острова Кижи, Великого Новгорода, Москвы и Петрозаводска воссоздадут старинную традицию, когда во время праздников в заонежских деревнях колокольный звон был слышен отовсюду. Тогда звонницы звучали одновременно, многоголосно, перекликаясь друг с другом и создавая особую музыкальную партитуру Заонежья, пишут в официальном паблике музея-заповедника.

Единым гармоничным хором зазвучат голоса колоколов Кижского погоста, часовни Архангела Михаила из деревни Леликозеро, часовни во имя Нерукотворного образа из деревни Вигово, часовни Преображения Господня из деревни Кавгора, часовни Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в деревне Подъельники.


фото: © Игорь Георгиевский / Музей «Кижи»

Кроме кижских звонарей, известных своим мастерством далеко за пределами республики, в творческих сессиях фестиваля примут участие лучшие карельские и российские специалисты-кампанологи: Анна Антонова, звонарь храма Архистратига Михаила из поселка Чална, Андрей Васильев, звонарь Софийской звонницы Новгородского Кремля, звонарь музея деревянного зодчества «Витославлицы», участники ансамбля «Колокола России» из Москвы Галина Филимонова и Виктор Котельников, Надежда Быкадорова, звонарь храма Илии Пророка, Игорь Архипов, звонарь храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Ставший уже традиционным фестиваль колокольных звонов «Кижский благовест» в 2022 году приурочен к главному летнему событию острова Кижи – престольному празднику Преображения Господня.

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