В выходные горели дома в Сортавале и поселке Ляскеля

Для ликвидации этих двух пожаров были использованы силы более двух десятков спасателей.

25 мая в 13:59 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в составе 12 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Питкярантский район, п. Ляскеля, ул. Садовая, д. 17.

В 16:10 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что в результате пожара были повреждены две комнаты. Одна - на площади 6 кв. метров, вторая- на площади трех кв. метров. Причина случившегося и виновные устанавливаются. Ущерб также уточняется.

26 мая 05:10 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (11 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Сортавала, ул. Октябрьская, д. 15. В 06:40 пожар удалось ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Горевшее здание являлось жилым деревянным домом. Постройка значительно повреждена, сообщили в министерстве.