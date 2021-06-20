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В выходные инспекторы поймали более 20 водителей без прав на дорогах Карелии

Новости. Происшествия
14:22, 21 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция Карелии сообщила о числе нарушителей, севших за руль без водительских прав.

За минувшие выходные дни от управления были отстранены 26 человек, не имеющих водительских прав, информирует ГИБДД.

В селе Рыбрека Прионежского района инспекторы ДПС пресекли нарушение 24-летним водителем, который управлял машиной «Volkswagen», не имея водительских прав и документов на автомобиль. Нарушитель отстранен от управления и привлечен к административной ответственности. Автомобиль задержан.

На 435 км. федеральной автодороги Кола (Прионежский район) водитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, пытался скрыться от автопатруля ДПС, но был задержан и отстранен от управления.

56-летнему петрозаводчанину предстоит понести наказание за невыполнение требования об остановке машины и за управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что авария на перекрестке в Петрозаводске спровоцировала огромную пробку.

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