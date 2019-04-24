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Новости. Общество
13:15, 24 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В выходные МЧС проведет для петрозаводчан и гостей столицы массу мероприятий

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МЧС Карелии в рамках проведения Международных соревнования к юбилею пожарной охраны подготовило интересную программу на 27 апреля: выставка, концерт, интерактивные игры, призы.

В субботу, 27 апреля, в Петрозаводске  на пл. Кирова пройдут XXII Международные соревнования на звание "Лучший газодымозащитник" и "Лучшее звено ГДЗС". Мероприятие приурочено к 370 летию пожарной охраны России.

Программа соревнований включает в себя комбинированную полосу препятствий, на которой огнеборцы демонстрируют навыки выполнения оперативно-служебных задач газодымозащитной службы.

В рамках соревнований для гостей сотрудники МЧС подготовили мероприятия.

Во время проведения соревнований на пл. Кирова будет представлена пожарно-спасательная техника, которую можно будет рассмотреть, сфотографировать, и даже посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля. В течении дня  планируются выступления творческих коллективов и множество развлечений для наших маленьких гостей.

Также сотрудники МЧС России подготовили для детей комплекс интерактивных точек, которые составляют "Маршрут юного пожарного". Маршрутный лист можно будет получить только на пл. Кирова. 

Программа мероприятий:

9.30 – торжественное открытие мероприятий;
10.00 – старт соревнований;
12.00 – концерт, посвященный Дню пожарной охраны;
13.00 – полевая кухня;
с 15.00 – подведение итогов соревнований и конкурсов.

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