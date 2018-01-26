В выходные в Карелии будут ловить пьяных водителей

О тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, просят сообщать в полицию.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, с начала недели на дорогах республики сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1968 нарушений Правил дорожного движения. Автоинспекторы отстранили от управления 21 водителя, двое из которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В Сортавальском районе и Петрозаводске автоинспекторы отстранили двух водителей в состоянии опьянения, которые повторно управляли автомобилями в нетрезвом виде. Материалы по данному факту (статья 264.1 УК РФ) переданы для возбуждения уголовного дела в отдел полиции.

В предстоящие выходные дни в Петрозаводске и районах Карелии инспекторы ДПС проведут выборочные проверки на дорогах с целью пресечения нарушений водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться безучастными. Обо всех имеющихся фактах управления автотранспортом нетрезвыми водителями следует незамедлительно сообщить в дежурную часть полиции или с мобильного телефона на короткий номер – 102.