890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Сортавалы: "Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти" 1
Сегодня 16:26
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы 5
Сегодня 12:11
Глава Карелии рассказал подробности о заболевших COVID-19 сотрудниках детсада 3
Сегодня 09:56
Смертельная авария произошла под Петрозаводском
Сегодня 07:39
Глава Карелии пообещал разобраться с врачом, посоветовавшим не носить маску 8
Сегодня 14:08
Цены на бензин в Петрозаводске растут без остановки 9
Сегодня 09:24

В выходные в Карелии "устроят охоту" на пьяных водителей

Новости. Общество
16:29, 19 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

На территории республики 20 и 21 июня пройдут профилактические рейды "Нетрезвый водитель", сообщили в ГИБДД Карелии.

Водителей проверят на трезвость.

На этой неделе инспекторы ГИБДД отстранили от управления 30 водителей в состоянии опьянения, трое водителей сели за руль повторно в состоянии алкогольного опьянения.

Водителей, впервые севших нетрезвыми за руль, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее рыбалка закончилась для жителя Карелии лишением прав.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-06-19 18:25:45
Пока один из таких пьяных водителей не убил кого-нибудь из твоих родных, проблема совсем не кажется серьёзной.
кир
2020-06-19 16:34:32
Зачем заранее объявлять? Чтобы мзда в кармане была? Не всех проводите по документам. Не так ли, болезные? :)
grisha
2020-06-19 17:58:19
кир, что ты нас так не любишь? Болезными называешь. А сам-то здоров психически? Думаю у тебя параноидная шизофрения.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

Сегодня 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 13
Сегодня 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 7
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»