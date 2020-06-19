В выходные в Карелии "устроят охоту" на пьяных водителей

На территории республики 20 и 21 июня пройдут профилактические рейды "Нетрезвый водитель", сообщили в ГИБДД Карелии.

Водителей проверят на трезвость.

На этой неделе инспекторы ГИБДД отстранили от управления 30 водителей в состоянии опьянения, трое водителей сели за руль повторно в состоянии алкогольного опьянения.

Водителей, впервые севших нетрезвыми за руль, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее рыбалка закончилась для жителя Карелии лишением прав.