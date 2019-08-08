В выходные в Петрозаводске для участников экстремального забега протопят баню

Среди препятствий традиционно окажутся корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 10 августа, в 9.00 в столице республики стартует "Ультра трейл "Фонтаны". Экстремальный забег проводится второй год подряд. В прошлом году в нём поучаствовали 119 взрослых, 17 детей и один пёс по кличке Флэш, ставший всеобщим любимцем.

На этот раз организаторы представили трассы на 12, 25 и 50 км. Маршрут пролегает от развлекательного центра "Горка" через таёжный лес по направлению к "Фонтанам" и обратно. Среди препятствий традиционно окажутся корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки. На дистанции расположатся пункты с питанием, а после финиша бегунов ждёт баня.

В пятницу, 9 августа, в 19.00 на стадионе "Юность" пройдёт предстартовый брифинг, на котором желающие смогут задать вопросы по предстоящему мероприятию.

Все участники приключения, помимо впечатлений, получат эксклюзивные медали, бегуны на 25 и 50 км добавят к этому фирменные футболки мероприятия. Подробности об изменениях в маршруте, расположении пунктов с питанием, а также получении стартовых пакетов – на странице мероприятия "Ультра трейл "Фонтаны".