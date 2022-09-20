В выходные в Петрозаводске отметят Праздник урожая

23 сентября в Петрозаводске пройдет Праздник урожая — День Кегри.

В этот раз ярмарка состоится в самом центре карельской столицы — на площади Кирова. На прилавках покупатели смогут найти рыбную, мясную, молочную, пчеловодческую и хлебобулочную продукцию, а также овощи и фрукты.

День Кегри посвящен старинному карельскому празднику урожая. Для наших предков он символизировал завершение земледельческих работ и окончание пастбищного сезона. С наступлением зимы мифологический персонаж в зверином обличии Кегри обходил дворы и проверял работу хозяев.

Именно Кегри станет главным героем предстоящего праздника. Хотите смотрите, хотите — фотографируйтесь. Дружелюбный Кегри гостям рад! А обладатели трёх лучших фотографий с ярмарки, размещенных ВКонтакте с 23 по 25 сентября с хештегом #МойбизнесУгощает, получат ценные призы от организатора.

Не хотите фотографировать? Приходите на праздник в костюме — приз вам обеспечен! Или участвуйте в играх и конкурсах. Для дачников будут актуальны конкурсы «Картофель-великан», «Свёкла-гигант» и «Морковь-чемпион». Суббота планируется яркой и насыщенной — с музыкой, семейной развлекательной программой, ухой из красной рыбы со сливками лохикейто и горячим чаем. А еще на празднике урожая выступит настоящий фокусник!

Не обойдется ярмарка без традиционных мастер-классов от карельских ремесленников. Они будут проходить в 23 и 25 сентября с 13.00 до 18.00. Каждое занятие — продолжительностью около часа. Выбирайте, что нравится — кулинарный мастер-класс, правополушарное рисование, роспись пряника, шитье аксессуара и много другое. Расписание можно посмотреть здесь.

Организатором праздника урожая выступает Корпорация развития Республики Карелия — оператор регионального Центра «Мой бизнес». Это уже четвертая ярмарка местных товаропроизводителей, проводимая центром по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова при поддержке главы Петрозаводска Владимира Любарского.

— Для участия в ярмарке уже поступили заявки от 40 карельских предприятий. В приоритете — производители продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, предлагающие на продажу товары собственного производства. Организационные вопросы мы берём на себя — в качестве государственной поддержки мы бесплатно предоставляем торговые площади, обеспечиваем круглосуточную охрану, уборку территории, подключение электроэнергии, — сообщила Вера Борик, врио генерального директора Корпорации развития Республики Карелия — оператора Центра «Мой бизнес».

Ярмарка продлится 3 дня: 23, 24 и 25 сентября. Посмотреть и приобрести товары местных производителей можно с 12.00 до 19.00.

Реклама / ИНН1001041869 / АО «Корпорация развития Республики Карелия»