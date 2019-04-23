В выходные в Петрозаводске пройдут забеги

Несколько сотен легкоатлетов соберутся в это воскресенье на стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 28 апреля, в 11.00 на стадионе "Юность" будет дан старт забегам "Памяти карельских бегунов".

На сегодняшний день о своем желании участвовать в соревнованиях изъявили желание более 300 спортсменов со всей республики и из Ленинградской области.

Регистрация бегунов продолжается на сайте и завершится 27 апреля, за день до начала соревнований. Присоединиться к стартам могут все желающие.

Сразу же после торжественного открытия легкоатлетического турнира для его участников и зрителей на стадионе "Юность" будет организована массовая "зумба-разминка".