В выходные водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
В Петрозаводске 10 и 11 декабря пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.
Согласно статистике, с начала года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 874 пьяных водителя.
За это же время было зарегистрировано 9 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях один человек погиб, 13 были травмированы.
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