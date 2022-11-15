В выходные водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Петрозаводске 10 и 11 декабря пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

Согласно статистике, с начала года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 874 пьяных водителя.

За это же время было зарегистрировано 9 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях один человек погиб, 13 были травмированы.