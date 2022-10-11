В XXI веке жителям райцентра на юге Карелии предлагают порадоваться прозрачной воде

Власти Сортавальского района Карелии рассказали в соцсети о том, что теперь в районном центре «цвет воды прозрачный».

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич в соцсети обратил внимание на то, что в райцентре из-под крана потекла прозрачная вода. В городе начала работать новая станция очистки воды.



Ее построили в 2021 году, работать в штатном режиме она начала в ноябре 2022 года.



В процессе пуско-наладочных работ на станции был выявлен и устранен ряд недостатков.



«Теперь вода из под крана соответствует всем санитарным нормам. Цвет воды прозрачный», сообщил Гулевич.