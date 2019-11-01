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Новости. Общество
14:46, 01 Ноября 2019
фото: Законодательное собрание Карелии

В Законодательное Собрание Карелии внесен проект регионального бюджета на 2020-2022 годы

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Проект закона "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" внесен 1 ноября в Законодательное Собрание Карелии. Документ насчитывает 733 страницы.

В торжественной церемонии приняли участие председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и министр финансов республики Елена Антошина. Председатель Законодательного Собрания поблагодарил правительство республики и Минфин за работу по формированию проекта бюджета.

"Внесение бюджета в Законодательное Собрание является одним из главных событий осенней сессии. Сегодня к нам в республику приехал министр финансов Российской Федерации Антон Германович Силуанов, и я думаю, что это хорошее, знаковое совпадение", - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента напомнил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Министерству финансов России взять Карелию на особый контроль и оказывать помощь республике.

По словам Елены Антошиной, доходы бюджета республики на 2020 год предусмотрены в размере 55 млрд 642 млн рублей, расходы – 57 млрд 957 млн рублей. Ожидается, что Карелия после рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении и определения окончательных размеров дотаций, субсидий и субвенций получит дополнительную финансовую помощь. Проектом бюджета республики в полном объеме учтены все социальные обязательства. Среди новаций главного финансового документа Елена Антошина выделила передачу на региональный уровень полномочий по оплате труда вспомогательного персонала в муниципальных школах и детских садах, а также введение региональной социальной доплаты к пенсии.

"В кратчайшие сроки мы приступим к рассмотрению проекта бюджета. Очень важно, чтобы при его формировании и исполнении каждый бюджетный рубль использовался эффективно на благо Карелии и жителей республики», - сказал Элиссан Шандалович. - Проект бюджета должен учитывать приоритетные направления развития Карелии, словом, бюджет должен быть для людей".

По словам председателя Законодательного Собрания, в ноябре состоятся публичные слушания с участием граждан и представителей общественных организаций, далее главный финансовый документ рассмотрят на Комитете по бюджету и налогам. Планируется, что 12 ноября на заседании парламента депутаты рассмотрят основные параметры бюджета.
Затем законодатели начнут работу с документом во втором чтении.

"Это очень ответственная, можно сказать жаркая пора, которая связана с активным обсуждением и поиском компромиссов. Третье чтение пройдет в декабре. После этого нам предстоит серьезнейшая работа по исполнению бюджета. В 2020 году мы отмечаем 100-летие Карелии, что накладывает дополнительную ответственность и обязательства по исполнению бюджета республики", - подчеркнул Элиссан Шандалович.

 

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