В Заонежье на средства известного биатлониста завершили строительство причала для теплоходов

Грузопассажирский причал в деревне Лонгасы Медвежьегорского района в карельском Заонежье построен.

Новость о завершении строительства со ссылкой на биатлониста Владимира Драчева сообщает местный паблик «Кижская волость». На средства спортсмена и политика построен полноценный грузопассажирский причал со стенкой для теплоходов на подводных крыльях. Теперь в Сенную Губу, которая находится рядом с деревней Лонгасы, могут подходить сразу два «Метеора», а также грузовые суда и баржи. В настоящее время проводятся работы по благоустройству.

— От себя хотим поблагодарить Владимира Петровича, который взвалил на свои плечи большие обязательства перед местным сообществом, но достойно их выполнил, несмотря на очень сложный период в семейной жизни! — говорится в паблике.

Напомним, недавно у Владимира Драчева в возрасте 47 лет умерла супруга.