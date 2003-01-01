В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

Знаменитый и самый известный родник карельского Заонежья «Царицын ключ» практически остался без воды.

Экстремально низкий уровень воды в шунгитовом роднике, который связывают с династией Романовых, отмечают местные жители. По их словам, они не припомнят, чтобы в роднике было так мало воды.

Напомним, родник находится рядом с селом Толвуя в Медвежьегорском районе. Он связан с поверьем о чудесном исцелении одной из представительниц рода Романовых — Ксении Ивановны, она же инокиня Марфа, которая в царствование Бориса Годунова была насильно пострижена в монашество и сослана в Толвуйский погост. А после вернулась. Ее сын Михаил стал первым царем в роде Романовых.

Родник «Царицын ключ» в Заонежье был отреставрирован в 2013 году. Считается, что вода в нем целебная, очищенная шунгитом. Впрочем, есть и другие мнения. К слову, местные жители знают, что настоящий «Царицын ключ», вода которого излечила инокиню Марфу, находится не в этом месте. Здесь же, так говорят, заонежане, поили коров.

Добавим, что весной этого года около этого источника полыхала трава. Пожарные не допустили, чтобы строения около родника сгорели.