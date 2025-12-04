В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

Житель Медвежьегорского района погиб в зоне спецоперации.
Завтра, 5 декабря, с 10:00 до 11:30 в Центре культуры и досуга города Медвежьегорска будет проходит церемония прощания с Дмитрием Васильевичем Шелеповым, погибшим на СВО. Об этом сообщили в группе учреждения.
Согласно данным, указанным на личной странице бойца ВКонтакте, ему было 48 лет.
Ранее в Лахденпохье простились с военнослужащим Александром Баглаевым, который скончался при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.