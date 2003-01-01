РЕКЛАМА
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09

Одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье

22:46

Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе

21:39

Два авто разлетелись в стороны при столкновении на трассе «Кола» в Карелии

19:18

Снег, гололёд и морозы до -25°С: какая погода ожидается в Карелии 5 января

17:42

Из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО

16:01

По факту гибели 13-летней девочки из Петрозаводска возбуждено уголовное дело

15:30

Работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничат на два дня

14:49

100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Анна Двоеглазова

13:36

Волчья Луна взошла в небе над Россией

12:49

«Какая красота заснеженная»: Лариса Гузеева приехала на зимнюю рыбалку в Карелию

10:58

Аномально низкие температуры зафиксированы в Карелии

09:42

41-летний уроженец Кемского района Антон Швыдов погиб на СВО

09:03

Здоровье северных оленей в Карелии будут оценивать по их экскрементам

08:32

Выпавшая из окна девятого этажа девочка умерла в больнице Петрозаводска

01:17

В России изобрели вакцину от меланомы

00:14
В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи
Сегодня 10:47 Происшествия
Судно на воздушной подушке загорелось сегодня, 5 января, утром в деревне Кондобережская Медвежьегорского округа.

фото: © Столица на Онего

Пожар произошел меньше часа назад. Как рассказали «Столице на Онего» местные жители, хивус (судно на воздушной подушке), на котором возили туристов, сгорел полностью.

— Хозяин начал его прогревать и начался пожар. Пожарный расчет прибыл вовремя, но тушить уже было нечего, — сообщил «Столице на Онего» наш источник.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Ранее одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье.

 

