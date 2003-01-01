В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

Судно на воздушной подушке загорелось сегодня, 5 января, утром в деревне Кондобережская Медвежьегорского округа.

Пожар произошел меньше часа назад. Как рассказали «Столице на Онего» местные жители, хивус (судно на воздушной подушке), на котором возили туристов, сгорел полностью.

— Хозяин начал его прогревать и начался пожар. Пожарный расчет прибыл вовремя, но тушить уже было нечего, — сообщил «Столице на Онего» наш источник.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

