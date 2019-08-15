В Заонежье три года гниет раскатанный на бревна деревянный храм XVII века.

Объект культурного наследия федерального значения на глазах жителей Карелии превращается в дрова.

Минул год со дня поджога Успенской церкви в Кондопоге, который почти полностью уничтожил памятник деревянной архитектуры федерального значения. К этой дате руководство Карелии приурочило заседание попечительского совета по восстановлению храма, где вице-премьер республики Лариса Подсадник объявила о том, что разработкой проектно-сметной документации работ займется московская компания "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" – из федерального бюджета на эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Еще свыше 7 миллионов на восстановление деревянной церкви удалось собрать благотворительному фонду "Северный духовный путь".

"Для всех нас очень важно, чтобы церковь была восстановлена в том облике, в котором она осталась в памяти не одного поколения жителей нашего края", – заявил на заседании попечительского совета глава Карелии Артур Парфенчиков.

Республиканские чиновники уже начали раздавать благодарственные письма тем, кто вложил свои средства или помог в сборе пожертвований на строительство в Кондопоге фактически новой Успенской церкви. Но при этом в правительстве Карелии предпочитают не вспоминать о том, что в заонежской деревне Типиницы гниют под дождем и зарастают травой останки другого памятника деревянной архитектуры федерального значения – Варварьинской церкви из Яндомозера, которая почти на 120 лет старше кондопожского храма.

Читайте подробнее в репортаже из Заонежья "Федеральный памятник превращается в дрова"