Подписаться
Новости. Культура
14:25, 15 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

В Заонежье три года гниет раскатанный на бревна деревянный храм XVII века

Загрузка...

Объект культурного наследия федерального значения на глазах жителей Карелии превращается в дрова.

Минул год со дня поджога Успенской церкви в Кондопоге, который почти полностью уничтожил памятник деревянной архитектуры федерального значения. К этой дате руководство Карелии приурочило заседание попечительского совета по восстановлению храма, где вице-премьер республики Лариса Подсадник объявила о том, что разработкой проектно-сметной документации работ займется московская компания "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" – из федерального бюджета на эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Еще свыше 7 миллионов на восстановление деревянной церкви удалось собрать благотворительному фонду "Северный духовный путь".

"Для всех нас очень важно, чтобы церковь была восстановлена в том облике, в котором она осталась в памяти не одного поколения жителей нашего края",  – заявил на заседании попечительского совета глава Карелии Артур Парфенчиков.

Республиканские чиновники уже начали раздавать благодарственные письма тем, кто вложил свои средства или помог в сборе пожертвований на строительство в Кондопоге фактически новой Успенской церкви. Но при этом в правительстве Карелии предпочитают не вспоминать о том, что в заонежской деревне Типиницы гниют под дождем и зарастают травой останки другого памятника деревянной архитектуры федерального значения – Варварьинской церкви из Яндомозера, которая почти на 120 лет старше кондопожского храма.

Читайте подробнее в репортаже из Заонежья  "Федеральный памятник превращается в дрова"

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

Аналитика

Сегодня 13:53
Обществоведение
Федеральный памятник превращается в дрова
В Заонежье три года гниет раскатанный на бревна деревянный храм XVII века.
Можно нести любую чушь 5
Сегодня 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 17
09.08.2019 10:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 4
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-Онего
14.08.2019 15:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»