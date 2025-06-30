В Заонежье восстанавливают причал за счет биатлониста Владимира Драчева

Знаменитый земляк - биатлонист Владимир Драчев выделил деньги на восстановление грузового причала в деревне Лонгасы.

В настоящее время идёт восстановление грузового причала, рассказали в паблике «Кижская волость» в ВК. Рабочие меняют всю бревенчатую конструкцию. Позднее на нём будет установлено необходимое оборудование для приёма и швартовки не только грузовых судов, но также и «Метеоров».

«На втором этапе планируется серьёзно отремонтировать сам пассажирский причал, привести его в нормативное состояние. Однако сроки выполнения работ во многом будут зависеть от погодных условий этого года», - сообщили в паблике.

Работы ведутся под руководством Анатолия Дорошко, местного жителя деревни Лонгасы. Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных источников - за счёт личных средств нашего знаменитого земляка - биатлониста Владимира Драчева.

Напомним, четырехкратный чемпион мира и призер Олимпийсих игр биатлонист Владимир Драчев родом из Карелии. Он родился в Петрозаводске. В Заонежье у него дача.