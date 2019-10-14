В Заозерье машина вылетела с дороги в огород и перевернулась (ФОТОФАКТ)

Очевидец рассказал об аварии, которая произошла накануне в Прионежском районе Карелии - автомобиль ВАЗ-21015 вылетел с дороги и перевернулся.

"В Заозерье пятнашка кверху брюхом валяется. Шел со стороны города, цепанул обочину, ушел в огород", - рассказал накануне очевидец в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.