Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам

07:38

В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

07:17

Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

06:59

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

06:40

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10

Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе

22:04

«Столица на Онего» вспоминает самые громкие преступления 2025 года

20:00

Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

18:25

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12
В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею
Сегодня 07:17 Общество
Пес страдает, но при этом никого к себе не подпускает. На помощь пришел общественный приют и Владимир Рыбалко.

фото: © Заозерье Карелия

Информация о страдающей собаке (помесь с алабаем), которому перекрутившаяся цепь впилась в шею, рассказали в паблике «Заозерье Карелия». Пес по кличке Малыш живет под старым грузовиком. В комментариях развернулась активная дискуссия. У фермы есть хозяин, арендаторы постоянно меняются. Чья эта собака, как и еще один алабай рядом — никто толком понять не может. Конкретно этого пса ходит кормить общественница, которая написала пост в паблике.


Также выяснилось, что хозяин фермы сам не может снять цепь, так как собака агрессивная. На помощь активным гражданам пришел руководитель приюта Владимир Рыбалко, он помог найти ветеринара, который сделает наркоз собаке, чтобы снять цепь, а потом обработает рану. Операция намечена на 12 января.

Хозяин фермы обещал общественникам поместить собаку в вольер после того, как снимут цепь. Но активисты пытаются спасти пса от таких хозяев. В настоящий момент решается вопрос, кто бы мог взять собаку на передержку. На свежих видео с места событий активистки смогли подойти к Малышу, чтобы накормить его. Пес не стал бросаться и даже вилял хвостом.

