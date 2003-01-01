В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

Пес страдает, но при этом никого к себе не подпускает. На помощь пришел общественный приют и Владимир Рыбалко.

Информация о страдающей собаке (помесь с алабаем), которому перекрутившаяся цепь впилась в шею, рассказали в паблике «Заозерье Карелия». Пес по кличке Малыш живет под старым грузовиком. В комментариях развернулась активная дискуссия. У фермы есть хозяин, арендаторы постоянно меняются. Чья эта собака, как и еще один алабай рядом — никто толком понять не может. Конкретно этого пса ходит кормить общественница, которая написала пост в паблике.



Также выяснилось, что хозяин фермы сам не может снять цепь, так как собака агрессивная. На помощь активным гражданам пришел руководитель приюта Владимир Рыбалко, он помог найти ветеринара, который сделает наркоз собаке, чтобы снять цепь, а потом обработает рану. Операция намечена на 12 января.

Хозяин фермы обещал общественникам поместить собаку в вольер после того, как снимут цепь. Но активисты пытаются спасти пса от таких хозяев. В настоящий момент решается вопрос, кто бы мог взять собаку на передержку. На свежих видео с места событий активистки смогли подойти к Малышу, чтобы накормить его. Пес не стал бросаться и даже вилял хвостом.