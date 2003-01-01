В Заозерье потушили пожар на электроподстанции

В тушении были задействованы четыре спасателя.
В Петрозаводске состоялась Спартакиада трудовых коллективов Карелии
Сегодня жители одного карельского города остались без автобусного сообщения
Карельские Челмужи прощаются с погибшим на СВО: «Пока живы — будем помнить!»
Похитителя электрического чайника поймали в Костомукше
На трассе «Фонтаны» отменили фестивальный день из-за низкой температуры
Проиндексированные на 5,6%, соцвыплаты начнут поступать гражданам по обычному графику
С 27 февраля в России заработает «цифровой паспорт»
С сегодняшнего дня изменились правила семейной ипотеки
Сотрудники полиции обеспечили безопасность на ралли «Лахденпохья 2026»
В феврале россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Жители Петрозаводска могут предложить общественные территории для благоустройства
Схема движения транспорта изменилась около Пряжи
Два человека пострадали в ДТП в Муезерском округе
Спортсмен из Карелии взял золото на Первенстве России по лыжному двоеборью
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Стали известны победители соревнований по зимнему рыбатлону в Шуезере
В Петрозаводске автоинспекторы помогли водителю в морозную погоду
Карельскому научному центру РАН исполнилось 80 лет
Пять многодетных семей из Карелии побывали в Национальном центре «Россия» по приглашению Главы республики
В Минздраве Карелии прокомментировали информацию об отсутствии вакцины от клещевого энцефалита
Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината
Аферисты похитили деньги петрозаводчанки на сайте по поиску попутчиков
Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии
Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в страшном ДТП на трассе «Кола»
Соревнования по зимнему рыбатлону стартовали в Беломорском округе
Мурманск и Североморск вновь частично остались без света из-за аварии на ЛЭП
Водителей Петрозаводска призывают быть внимательнее в морозную солнечную погоду
Два человека госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске
Кипяток залил столярную мастерскую в Петрозаводске
Победителей конкурса городской иллюминации выбрали в Петрозаводске
Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске
Три человека пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии
Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» Кэтрин О’Хара
Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Пожарные спасли жилой дом от огня в Карелии
С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России
