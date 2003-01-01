В Заозерье потушили пожар на электроподстанции

В селе Заозерье Прионежского района 30 января произошел пожар на электроподстанции. Инцидент был оперативно ликвидирован силами местных пожарных, о чем сообщили в отряде противопожарной службы по Прионежскому району и Госкомитете Карелии по безопасности.

Тревожный вызов поступил в службу спасения в 11:20. На место происшествия по адресу улица Комсомольская немедленно выехала автоцистерна с дежурным караулом пожарной части №75 из микрорайона Соломенное. В тушении были задействованы четыре спасателя.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили возгорание и приступили к его ликвидации. Пожар был полностью потушен подручными средствами к 11:55. После этого бригада оставалась на месте до прибытия аварийных электриков, чтобы обеспечить полную безопасность, и лишь затем вернулась в часть.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.



