В Заозерье пропала пожилая женщина, страдающая потерей памяти

Пенсионерка ушла из дома в Заозерье, она не помнит ни своего имени, ни адреса.

Через группу Поиск людей в Карелии разыскивается жительница Петрозаводска Елена Моисеевна Ш., 1941 года рождения.

Известно, что 28 августа в семь часов утра она ушла из дома в Заозерье и пропала. Пожилая женщина страдает потерей памяти, не помнит своего имени и адреса. Но может отзываться на имя Лена.

Была одета в синюю флисовую кофту на пуговицах и зелено-черную кофту, брюки кофейного цвета, белые туфли, в руках коричневая сумка.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после семи утра 28 августа, просят сообщить об этом по телефонам: 8-911-050-83-12, 8-911-402-89-61 или 02.